Simón: "Si algú es pren això com una carrera estarà equivocat i hi haurà un rebrot"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha alertat aquest dissabte sobre les presses i les queixes d'algunes comunitats autònomes per passar a la fase 1 de desescalada. "Si algú es pren això com una carrera estarà equivocat, es prendran decisions de forma equivocada i hi haurà el temut rebrot", ha assegurat Simón. "Això no és una qüestió d'aprovar o suspendre. Totes les comunitats i els seus sanitaris han fet una tasca excepcional en la crisi del coronavirus. I cada comunitat ha tingut una epidèmia diferent i amb volum de casos diferents", ha recalcat el coordinador de Sanitat. "Per tant, m'agradaria que això no es plantegés com una cursa. Estem tots al mateix vaixell", ha insistit Simón.

"Ningú ha suspès el seu pas a la fase 1. Hem d'anar molt en compte amb les expressions que utilitzem perquè ens fem un flac favor", ha afirmat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, visiblement molest per una de les preguntes sobre el manteniment de gran part del País Valencià en la fase 0. "La Comunitat Valenciana té indicadors de transmissió del coronavirus que encara no són del tot favorables", ha apuntat Simón, que –no obstant- ha obert la porta i ha mostrat pocs dubtes que en una setmana el País Valencià pugui passar a la fase 1. "El principi de prudència és ara mateix el més important, encara hi ha un alt risc de fer un pas enrere. Si per córrer més del compte hem de tornar a confinar la població, això tindria un impacte altíssim", ha reflexionat en veu alta el coordinador de Sanitat.

"Madrid pot passar de fase en una setmana"

Pel que fa a Madrid, Simón ha mostrat la mateixa recepta i ha considerat "raonable" que en una setmana torni a presentar la sol·licitud per passar a la fase 1 de desescalada. "És possible que d'aquí a set dies estigui preparada. "Es tracta d'una comunitat que ha fet un esforç enorme, però com ha passat a Barcelona ha tingut un impacte enorme del coronavirus", ha puntualitzat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. "Això sí, ambdues han fet una gran feina de contenció que les posa en un punt de partida molt bo per passar a les següents fases. S'hauran de valorar les dades", ha comentat Simón, que ha reconegut que no van tenir temps a avaluar les últimes zones que els van fer arribar des de Castella i Lleó, i per això han quedat fora de la fase 1.

Finalment, el coordinador del ministeri de Sanitat veu difícil concretar els recursos extraordinaris –en personal sanitari- que caldran a les autonomies per passar de fase. "Els criteris que es plantegen estan basats en objectius. I per complir-los es necessiten recursos com, per exemple, més professionals per fer el rastreig de contactes d'un positiu o per fer les proves PCR", ha explicat Simón. "Des del ministeri no es donaran xifres exactes de professionals però sí tenim estimacions de càrregues de treball per als objectius. S'està discutint amb les CCAA i orientant-les", ha avançat el coordinador del Ministeri de Sanitat. "S'haurà d'incrementar el personal, però és difícil plantejar-nos ara mateix una xifra exacta", ha conclòs Simón.