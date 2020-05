Mor el gironellenc Sebastià Montraveta, fundador de l'Agrupament Ausiàs March

Gironella va perdre aquest diumenge Sebastià Montraveta Fusté, conegut al municipi com a Sebas. Montraveta va ser un dels fundadors de l'Agrupament Escolta Ausiàs March, entitat educativa que, des des del 2003, porta el seu nom.

Montraveta va morir als 92 anys d'edat. L'estiu del 2005 va plegar com a monitor de l'entitat, però va seguir uns anys més col·laborant amb l'agrupament que ell mateix havia contribuït a fundar.

Ahir al vespre es va portar a terme una cantada d'arrels en honor seu des de diferents balcons de Gironella que es va poder seguir en directe des del perfil d'Instagram de la mateixa agrupació. L'entitat també va demanar a tothom que hagi format part del cau al llarg d'aquests anys que pengi els seus fulards i camises al balcó.

Montraveta va néixer el 10 d'octubre del 1927 a Gironella, municipi on va viure al llarg de tota la seva vida. No es va casar i no tenia fills, i vivia a casa de la seva germana Ramona. Durant la seva vida laboral va treballar al despatx de la fàbrica de la colònia de Cal Metre i també en una tintoreria propietat de la família.