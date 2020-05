Només sis de cada cent catalans ha generat anticossos del coronavirus

Un 5,9% dels catalans i un 5% dels espanyols han generat anticossos del coronavirus, segons els primers resultats de l'estudi de seroprevalença, donats a conèixer aquest dimecres. Per províncies, un 7,1% de la població de la demarcació de Barcelona ha patit la malaltia i presenten anticossos, un 2,5% de la de Girona, un 3,7 de la de Lleida i un 1,6 de la de Tarragona.

La finalitat de l'estudi, dissenyat pel ministeri de Sanitat i l'Institut de Salut Carlos III en col·aboració amb l'INE i les CCAA, és estimar el percentatge de població que ha desenvolupat anticossos del coronavirus. La informació obtinguda tindrà un paper rellevant en la presa de decisions en la lluita contra la covid-19. Aquesta és la primera de les tres onades previstes fins a finals de juny de l'estudi, que rep el nom d'ENECovid19.

Segons les primeres dades, l'estudi constata la prevalença d'anticossos és similar entre homes i dones i menor en nadons, nens i joves. També que a més simptomatologia major és la prevalença i que en els casos de pèrdua de l'olfacte, el percentatge s'eleva fins al 43%. La investigació també constata que un 26% dels positius són asimptomàtics i un 87% dels participants que han donat positiu en proves PCR, tenen anticossos.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, afirma que l'estudi posa de manifest que "no hi ha immunitat de grup" i que el pla de transició de manera asimètrica és d'adequat. Illa ha comparegut acompanyat del ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque; el secretari general de Sanitat, Faustino Blanco; i la directora de l'Institut de Salut Carlos III i directora executiva de la investigació, Raquel Yotti.

Ceuta, Múrcia, Melilla i Astúries, les comunitats amb menys percentatge



Per comunitats autònomes, les xifres varien. Així, Ceuta, Múrcia, Melilla, Astúries i les Canàries presenten unes prevalences inferiors al 2% mentre que Castella-la Manxa o Madrid superen el 10%.

La investigació, iniciada el 27 d'abril, mostra una immunitat similar en homes i dones però menors en nadons i nens. En infants de fins a un any, se situa en l'1,1% mentre, en els de fins a 5 anys del 2,2% i en els de fins a 9 anys, del 3%. També detalla que el 87% dels participants a qui s'ha fet una prova PCR amb resultat positiu presenten anticossos i que un 26% dels positius són asimptomàtics.

L'hospital de campanya que es va instal·lar a IFEMA, a Madrid. | Reuters

D'altra banda, l'estudi conclou que les persones que presenten entre 3 i 5 símptomes de la malaltia tenen una prevalença del 8%, els que en tenen més de 5 un 14,7% i que en aquells que han perdut l'olfacte, el percentatge s'eleva fins al 43%.

Els casos sospitosos



El document també fa un anàlisi provincial dels casos sospitosos amb tres o més símptomes o presència d'anòsmia (pèrdua de l'olfacte). En aquests casos, el percentatge de prevalença s'eleva al voltant del 20%. En el cas de Catalunya, un 12% a Girona, un 18,7% a Barcelona, un 14,6% a Tarragona i un 12,4 a Lleida. La Comunitat de Madrid i les Castelles també presenten percentatges del voltant del 19%.

Una fotografia de la situació



L'estudi va començar el 27 d'abril passat i hi han participat 1.416 centres de salut i 2.600 professionals sanitaris. L'objectiu és estimar la prevalença d'infecció del nou coronavirus a Espanya mitjançant la presència d'anticossos contra el virus a la sang dels ciutadans per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. Per això, s'està fent, en tres onades, a 90.000 persones de totes les edats, comunitats i províncies, a les quals se'ls convida a participar per telèfon.

En aquesta primera etapa, amb una participació de prop del 75% de les persones contactades, s'han pres mostres de 60.983 persones. Als participants, que hi col—laboren de manera voluntària, se'ls fa un breu qüestionari i un test ràpid per determinar anticossos en sang a través d'una punxada al dit. Per assegurar la fiabilitat dels resultats, s'obtenen de manera addicional mostres de sang per venopunsió d'aquells que han donat el seu consentiments. Les proves es realitzen a la pròpia llar o en un centre de salut.

El ministre Duque ha destacat que el treball és un dels "més sòlids" dels països occidentals tant pel grau de representativitat que té i pel nombre de proves fetes. "És enormement ambiciós i estem molt orgullosos d'ell mateix", ha dit.

Segons ha explicat Yotti, l'anàlisi d'aquestes proves ha estat realitzada per 28 laboratoris de microbiologia situats a tot Espanya. Així mateix, els participants han respost a un qüestionari epidemiològic per tal de conèixer l'existència d'un diagnòstic previ de la Covid-19, la presència o antecedents de símptomes compatibles amb aquesta malaltia i els principals factors de risc coneguts.

Els resultats preliminars que s'han presentat, però, no inclouen la informació d'aquestes segones analítiques, que mesuren els anticossos a través d'un immunoassaig, perquè no es tenen els resultats de totes les CCAA.