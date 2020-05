Gairebé un 50% de les persones LGTBI evita agafar de la mà a la seva parella en públic per por a ser assetjats

Gairebé un 50% de les persones LGTBI a Espanya evita agafar de la mà a la seva parella en públic por a ser atacat o assetjat, segons una macroenquesta de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals. L'estudi revela que un 40% d'aquest col·lectiu a l'estat espanyol pateix assetjament i prop d'un 20% se sent discriminat a la feina. Tanmateix només un 11% dels enquestats a Espanya van denunciar a la policia atacs físics o sexuals per ser LGTBI, mentre que gairebé un 20% no ho van fer per por a un tracte homòfob per part dels cossos policials. Gairebé un 60% dels enquestats considera que el govern espanyol no combat amb eficàcia els prejudicis i la intolerància contra aquest col·lectiu.

L'Agència Europea dels Drets Fonamentals ha detectat que "una proporció significativa" del col·lectiu LGTBI a la Unió Europea pateix assetjament i violència, entorn del 40% segons l'enquesta. Les persones transsexuals o intersexuals pateixen més atacs físics o sexuals que la resta dels enquestats, un 17% i un 22% respectivament.

A més, considera "alarmant" l'alt nombre de persones que es veuen obligades a amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere. Prop de la meitat dels enquestats a la UE gairebé mai són oberts sobre això i un 60% eviten agafar de la mà a la seva parella en llocs públics.

Amb gairebé 140.000 participants en tota la UE, aquesta és l'enquesta més gran que s'ha fet a nivell europeu sobre la situació del col·lectiu LGTBI. L'Agència Europea dels Drets Fonamentals considera que demostra el poc progrés en els darrers set anys.

Els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+ es tripliquen



Els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+ s'han triplicat en cinc anys, passant de 38 el 2014 a 119 el 2019. L'augment entre el 2018 i l'any passat va ser del 58% (de 75 a 199). Els Mossos d'Esquadra investiguen 35 denúncies per agressions, amenaces i lesions amb motivacions homòfobes durant el primer trimestre d'aquest any, i han realitzat 16 detencions de persones com a presumptes autores de fets delictius per raó de l'orientació sexual i afectiva, identitat o expressió de les víctimes. Entre ells hi ha 4 menors. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, i els Mossos han publicat un vídeo a les xarxes per conscienciar de la importància de denunciar aquest tipus de situacions.

L'evolució que han mantingut aquests delictes al llarg dels anys manté una tendència a l'alça, passant dels 38 fets denunciats l'any 2014 als 119 fets registrats l'any passat. Durant l'any passat, el 85 % dels fets delictius es van registrar a la demarcació de Barcelona (amb 95 fets) seguit de les demarcacions de Tarragona (11) Girona (6) i Lleida (5).

Pel que fa a les víctimes, 151 persones van denunciar haver estat víctimes de delictes d'odi en l'àmbit LGBTI+ durant el 2019. En el primer trimestre d'enguany el nombre de víctimes és de 46. Els delictes principals que es produeixen en aquest àmbit són delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, lesions, agressions, amenaces i assetjament.

Els Mossos van crear el correu electrònic mossos.delictes.odi@gencat.cat per a consultes i demanar assessorament. L'any passat es van gestionar 214 consultes, i durant el primer trimestre d'enguany s'han realitzat 73 assessoraments a través d'aquest correu.

Així mateix, l'any passat es va crear la Taula de coordinació entre entitats LGBTI+ i els Mossos d'Esquadra, amb la participació de l'Observatori Contra l'Homofòbia, per fer seguiment dels casos que s'havien denunciat i conèixer les inquietuds i problemes de seguretat en aquest àmbit.

Durant l'any passat es van realitzar xerrades del taller sobre delictes d'odi i discriminació, amb un total de 509 presentacions sobre la prevenció de conductes discriminatòries i 13.525 assistents. Es van fer 296 d'aquestes presentacions a escoles, amb 7.527 assistents estudiants de secundària.