Olesa suspèn la festa major i la de Santa Oliva i en farà una versió virtual

La Festa de Santa Oliva i la Festa Major d'Olesa queden formalment suspeses en el seu format habitual. El regidor de Festes, Jordi López, ha explicat que des de l'administració local ja es treballa per fer propostes virtuals o, en funció de com evolucioni el desconfinament, presencials però amb capacitat reduïda. El regidor va assegurar ahir que l'anul·lació del format tradicional «no vol dir que hi renunciem, com tampoc hem renunciat, durant el confinament més estricte, a reactivar la vida cultural i festiva, sempre en funció de les directrius i recomanacions que Salut determini en cada moment».

La cultura confinada entra també en un procés de desescalada, així com l'esport, el lleure i l'activitat econòmica, però «sempre tenint molt present el dolor que ha causat la pandèmia, el dolor que malauradament encara provocarà, i la necessitat col·lectiva de retrobament en actes que també caldrà planificar de condol i record als difunts», segons ha remarcat l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera. L'argument de l'Ajuntment per suspendre les festes és que l'àrea sanitària a la qual pertany Olesa és previst que es trobi a la fase 3 de la desescalada. D'altra banda, el govern municipal està estudiant si podria canviar de data les festes locals d'Olesa.