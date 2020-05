Aragonès: «Fem el possible perquè Nissan no tanqui»

El vicepresident del Govern i titular d'Economia, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el Govern català està fent el possible per mantenir la planta de Nissan a Barcelona.

En una entrevista a Ràdio 4, Aragonès va emmarcar en «conjectures dels mitjans» que dijous el diari japonès Nikkei publiqués que Nissan tancarà la planta i traslladarà la producció a fàbriques de Renault.

Segons Aragonès, «no hi ha res tancat» i la decisió es prendrà el 28 de maig, tot i que va admetre que la situació és «complicada». En aquest context, Aragonès va refermar que el Govern està al costat de la planta, que va definir com «una de les peces més importants del sector automobilístic català».

Per la seva banda, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va defensar ahir que el Govern treballa per demostrar a Nissan que les plantes de Catalunya són viables i competitives i que surt més a compte transformar-les que tancar.

En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Chacón va admetre que no tenen cap confirmació oficial sobre els plans de l'empresa japonesa però que, si es fa cas a les informacions que s'estan filtrant a la premsa nipona, hi ha «molts indicis que són més que preocupants». Chacón va demanar a l'empresa que «sigui clara» per «respecte» als més de 4.000 treballadors, i va reiterar que hi mantenen contactes.

Chacón va afirmar que la direcció de Nissan a Barcelona i a Europa, «oficialment» trasllada al Govern que «no hi ha cap decisió presa», i que el dia 28 de maig faran públics l'estat financer de la companyia i els seus plans de futur. La consellera va admetre «preocupació des de fa temps» per la situació de la multinacional, i va remarcar que moltes decisions, com les que poden afectar les plantes de Barcelona, Montcada i Sant Andreu de la Barca, «es prenen a quilòmetres de distància, i obeint a paràmetres mundials».

D'altra banda, el Govern investigarà la denúncia de vulneració del dret a vaga dels treballadors de Nissan per part de l'empresa. En una roda de premsa, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, va dir que «no es pot considerar legal» tornar a incloure un miler de treballadors de la planta de la Zona Franca en un ERTO per força de causa major per l'aturada de producció que ha causat la vaga indefinida de la plantilla.