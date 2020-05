El bestiar no ha pogut ocupar els carrers de la ciutat i arriba a les cases de la gent a través de YouTube

Un dels principals atractius de la Fira de Sant Isidre de Solsona és el bestiar. Enguany, però, cabres, ovelles i vaques no s'han deixat veure pels carrers de Solsona ni hi han deixat les seves reconeixibles olors. Tot i això, el programa de la fira incloïa enguany una activitat per no perdre la tradició de poder gaudir d'aquests animals. Així, ahir a la tarda es va poder gaudir en directe d'una exhibició de bestiar oví i cabrum a través de YouTube.

«L'hem feta expressament per a la fira perquè hi hagués una mica d'exhibició», explica Marc Vila de la Casa Rotxés de Lladurs, que ha estat l'organitzador de l'exhibició. «Aquest era el primer any que me n'encarregava jo. La Fira de Sant Isidre és una cosa que sempre m'ha agradat molt i em sabia molt greu que no hi hagués mostra d'oví i cabrum», explica Vila, que ja tenia l'exhibició presencial pensada amb algunes novetats. «La idea era fer una exhibició d'esquilar ovelles, però per variar una mica també tenia ganes de fer algun tipus d'exhibició de com munyir o alguna cosa semblant», explica Vila, tot i que assegura que «el fet que no s'hagi pogut fer la fira presencialment m'ho ha fet més fàcil perquè he pogut mostrar com es munyeixen els animals sense haver de portar-los a Solsona».

En el vídeo que es va estrenar ahir a les cinc de la tarda en directe a través del canal de YouTube de la Fira de Sant Isidre, on es poden veure moltes altres activitats, hi apareixien imatges del dia a dia de la feina relacionada amb la ramaderia, concretament amb el bestiar oví i cabrum. Per exemple, es podien veure ramats pasturant, com es munyeixen els animals i també algun vídeo de com s'esquila una ovella.

«Esperem que l'any que ve es pugui fer una fira en tota normalitat, particularment per a mi, però també perquè per al Solsonès és un esdeveniment molt important tant per al sector de la ramaderia com per al turístic ja que ve molta gent de fora», assegura Vila.