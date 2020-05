Creen una plataforma d'intercanvi de productes i serveis a la vall de Lord

Pep Llohis i Oriol Riu són dos veïns de la vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra) que han engegat Mercalord.cat, un nou projecte que té com a objectiu potenciar l'intercanvi d'objectes i serveis, potenciar els productors de la vall de Lord i també les seves botigues i serveis, sempre tenint en compte el valor de la proximitat i de l'ecologisme.

«Vam començar aquest projecte per separat abans que comencés el confinament. L'Oriol i jo som bastant actius a la vall de Lord i sempre estem pensant en idees per ajudar el poble», explica Pep Llohis a Regió7. La idea de Mercalord la tenien al cap els dos, però va ser un dubte sorgit per Llohis el que els va acabar ajuntant per reunir esforços en el mateix projecte. «Vaig ser jo que en un moment determinat que em va sorgir un dubte em vaig posar en contacte amb ell i em va dir que estava treballant en una cosa semblant. Llavors vam decidir unir les forces i fer-ho conjuntament», explica Llohis.

La plataforma Mercalord.cat ofereix diferents possibilitats. Una de les opcions és la d'oferir intercanvis d'objectes, productes o serveis entre els usuaris de la plataforma. El registre és gratuït i el pot fer qualsevol. També hi ha l'opció de penjar el que es necessita per tal que si algú ho llegeix i pot oferir-ho, aquestes persones es puguin posar en contacte. A part d'això, hi ha un espai destinat a productors de la vall que anuncien els productes que ells venen. Aquesta secció està destinada tant als grans productors de la zona com a petits productors que no s'hi dediquin però que puguin oferir algun producte. A més, hi ha una secció dirigida a les botigues i serveis dels municipis que formen la vall de Lord. En les dues últimes, els productors i les botigues i serveis podran adherir-se a la plataforma de manera gratuïta durant un any.

Fins avui a la plataforma s'hi han adherit 5 botigues i serveis i 1 productor, tot i que Mercalord té menys d'una setmana de vida. Pep Llohis confia que a poc a poc s'hi vagi afegint més gent.

Els creadors de la pàgina web asseguren que sabien que el públic potencial de la vall de Lord és poc perquè no hi viu una gran quantitat de gent i té una població envellida.

«Som conscients que el potencial de negoci no hi seria, per tant ho vam fer sense pensar en el negoci, sinó per donar un servei al territori», afirma Llohis, que destaca que «el punt diferenciador d'aquesta plataforma és la proximitat i que realment volem que es basi en la vall de Lord, perquè volem potenciar el territori».