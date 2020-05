«Ens obliga a fer-nos adonar del que és important»

Paquita Costa va contestar ajudada pel lama Tsondru. No sap «com podem preveure si la situació de crisi actual farà que en el futur tinguem més seguidors. Del que podem parlar és de com ens està afectant ara, en el present». En l'àmbit budista, creu que «aquesta situació impensable, radical i onírica fa que tornem la mirada cap a dins. El que és extern a nosaltres, que és el que sempre ha estat el que ens ha importat més i pel que hem lluitat, està caient i ja no se sap en què podem confiar o què podem esperar de la nostra vida i del nostre futur. Ens obliga a trobar i a alimentar la nostra força interior, a buscar el refugi veritable, a fer-nos adonar del que és important». Tot això, comenta, «fa que, ara mateix, la comunitat budista es dediqui a la pràctica, a la pregària, a seguir ensenyaments online, fins i tot recessos per Internet. Tots els que sempre diuen que voldrien meditar i practicar però que no poden perquè no tenen temps i la vida els arrossega, ara es dediquen plenament amb fe i inspiració al que abans creien que no podien fer». Afirma que «la bufetada de la dura realitat que representa la Covid-19 fa que els budistes es dediquin plenament al budisme. Què passarà si tot torna a la normalitat? Es mantindrà aquesta inspiració? Pot ser que en quedi un bon percentatge i que l'impacte d'aquest sofriment global ens ajudi a veure les coses d'una altra manera», rebla Costa.