El ramadà confinat destapa la pobresa que ha deixat la crisi a Manresa

La cua de joves que anaven a buscar menjar a la porta de l'Ateneu la Sèquia ahir a la tarda servia per mesurar la quantitat de gent que necessita un cop de mà per tenir un plat a taula a Manresa. En part han tingut sort de les tradicions de l'islam. El zakat és l'almoina obligatòria que han de donar els musulmans als més necessitats durant el ramadà, que acaba avui, però el que pocs esperaven al principi és veure que la xifra de persones sense recursos arran de la crisi augmentés tant.

El mes sagrat del calendari musulmà acaba avui amb la festivitat de l'Id al-Fitr, i l'Associació de Dones Al Noor, integrada per musulmanes del Bages, faran una celebració aquest migdia i la tarda a les instal·lacions de l'Ateneu la Sèquia amb totes les persones que durant les darreres setmanes han dut a terme la infatigable tasca d'ajudar els qui gairebé no tenen ni per fer un àpat diari. «Hem donat menjar per a uns 150 joves de la ciutat que viuen situacions molt dures perquè no tenen ingressos i estan en cases okupades, on no poden cuinar. Aquí fem menjar preparat que hem donat cada dos dies», explicava la presidenta de l'entitat, Khadija El Bachiri, mentre repartia la bossa amb dolços i plats típics del Marroc.

A part, també han repartit menjar a 75 famílies de Manresa en una situació regular, però amb molts pocs recursos. L'ajut durant el mes del ramadà no és nou i els musulmans tenen interioritzat que són dies que han de donar un cop de mà als qui més no ho necessiten, però les responsables de l'Associació de Dones Al Noor asseguren que estan ajudant el doble de persones que l'any passat, xifra de denota fins a quin punt s'ha engreixat la bossa de pobresa a la ciutat.

A més, l'acció solidària de l'entitat s'ha convertit en una de les poques vies de la comunitat musulmana de Manresa per ajudar persones sense recursos, perquè les dues mesquites estan tancades.

Els sacrificis de ser solidari

Les dones de l'associació ja van portar a terme, juntament els responsables de les mesquites, accions per ajudar immigrants joves, en situació irregular i en unes condicions de vida molt precàries, que s'havien quedat sense cap via d'ingrés a l'inici de la pandèmia. Però durant el mes de ramadà els esforços han estat titànics. «Arribàvem al migdia per preparar el menjar i a les 5 de la tarda, aproximadament el repartíem», afirmava, per la seva banda, Nabila El Morani, que forma part de l'entitat i és regidora a l'Ajuntament d'Artés.

Ahir a les 5 de la tarda, a l'interior de l'Ateneu ultimaven els preparatius d'una sopa en una olla gran i les bosses amb dolços estaven a punt. De cada habitatge, on poden viure fins a 10 persones, venia un representant per recollir menjar per a ell i la resta de companys de pis i trencar el dejuni un cop es fa fosc. S'ha despertat més que mai la solidaritat. L'entitat ha aconseguit recaptar els darrers dies 1.500 euros per a persones sense recursos.