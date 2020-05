Espanya comença 10 dies de dol oficial per les víctimes del coronavirus

El Govern té previst declarar aquest dimarts al Consell de Ministres 10 dies de dol oficial per les víctimes del coronavirus, el període de dol més prolongat de la recent etapa democràtica d'Espanya, segons va anunciar dissabte passat el president, Pedro Sánchez.

El dol començarà el mateix dimarts, quan ja tot el territori espanyol es troba almenys en la fase 1 de desescalada del confinament posat en marxa a tot el país per l'estat d'alarma decretat el 14 de març que pretenia frenar de soca-rel l'expansió de la Covid-19 quan s'havien registrat ja 120 de morts i més de 4.200 contagis.

Ahir mateix un nou sistema de càlcul de Sanitat va rebaixar en gairebé 2.000 el nombre total de morts per la malaltia des que va començar la pandèmia fins a 26.834 de morts, a causa de duplicitats o casos no confirmats que al seu dia van notificar les comunitats, segons va assenyalar Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries.

A l'anunciar dissabte el dol en una compareixença telemàtica des del Palau de la Moncloa, Sánchez va indicar que després que la societat espanyola hagi «parat la pitjor calamitat sanitària de l'últim segle», durant el «dol oficial més prolongat de la història de la democràcia» les banderes d'edificis públics i vaixells de l'armada onejaran a mig pal.

El cap de l'Executiu va afirmar llavors que les víctimes de la pandèmia mereixen que la seva memòria perduri en un homenatge «encara més gran» de «convivència i concòrdia».

«Hem de conviure al mateix país que elles van construir», va dir, per afegir que hi haurà un gran acte d'homenatge i altres commemoracions presidides pel rei Felip VI.

El dol oficial arriba amb un profund enfrontament entre el Govern i el principal partit de l'oposició, el Partit Popular (PP), tant per la seva posició davant l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, com per l'acord que els partits de Govern van firmar amb EH Bildu la setmana passada per derogar la reforma laboral.

Al líder del PP, Pablo Casado, li sembla que el dol oficial que decretarà el Govern és una mera «cortina de fum» per intentar tapar la polèmica d'aquest acord.