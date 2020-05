El Govern demana que la Catalunya Central passi a fase 2 a partir de dilluns

El departament de Salut demanarà al ministeri de Sanitat que les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin a la fase 2 del desconfinament a partir del dilluns vinent, 1 de juny. Aquesta mesura també inclou les àrees de gestió assistencial del Garraf i de l'Alt Penedès. La proposta va ser aprovada ahir a la tarda al Procicat i ja ha estat enviada al Govern espanyol.

En canvi, l'Executiu català va considerar que l'àrea sanitària de Lleida encara no compleix les condicions necessàries per rebaixar les mesures de confinament, per la qual cosa preveu que continuï almenys una setmana més en la fase 1.

Fonts del Govern van explicar que l'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de «múltiples factors».

D'una banda, cal constatar que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic –bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva–, i de l'altra, es té en compte l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR.

El departament de Salut també demanarà al ministeri de Sanitat que unifiqui les regions sanitàries corresponents a Barcelona, l'àrea metropolitana nord i la sud a partir de dilluns vinent, 1 de juny, després que el Procicat aprovés ahir a la tarda la proposta en considerar que tenen una evolució epidemiològica semblant. Si el Govern espanyol accepta la proposta, les tres àrees n'esdevindran una de sola i, per tant, serà permesa la mobilitat entre tots els municipis que les configuren. Fonts del Govern van explicar que, a més, aquesta circumstància també serviria per «esponjar» l'alta densitat de Barcelona.

En declaracions a l'ACN, la consellera de Salut, Alba Vergés, va subratllar que els indicadors de seguiment de l'evolució de l'epidèmia mostren que la infecció es comporta de manera molt semblant en les tres àrees. Aquest és un dels motius pels quals es demana la unificació de les tres zones «en l'àmbit de la mobilitat», perquè pel que fa a la sanitat continuarien funcionant com a regions separades.

Un altre motiu és que l'alta densitat de la població de la zona ha fet posar sobre la taula si és més beneficiós limitar aquesta mobilitat o, al contrari, permetre-la entre les tres àrees.