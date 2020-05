La Catalunya Central supera les 11.000 preinscripcions

? El nombre de sol·licituds de preinscripció per als estudis obligatoris de cara al proper curs realitzades fins ara a la Catalunya Central és d' 11.209 (segons les últimes dades facilitades pel departament d'Educació), i això situa aquest territori gairebé a la cua de Catalunya, només per davant de Lleida i les Terres de l'Ebre. En el conjunt del país, se n'han registrat 149.644. Tanmateix, aquestes dades són provisionals, atès que els centres tenen fins al 5 de juny per seguir introduint les sol·licituds rebudes aquests dies o les que rebran d'alumnes que es preinscriuen fora de termini. Un total de 116.609 sol·licituds han estat tramitades de forma telemàtica, el que correspon 78% del total, i el 77,3% són d'escoles i instituts públics. -ACN