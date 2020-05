Sanitat va recomanar ajornar o suspendre actes multitudinaris el 6 de març

El ministeri de Sanitat va recomanar el 6 de març per escrit l'«ajornament» o «suspensió» d'esdeveniments multitudinaris amb «alta presència» de persones procedents de països que haguessin constatat la transmissió del covid-19. «Els esdeveniments multitudinaris, amb alta presència de persones procedents de qualsevol de les zones del món en què s'ha constatat la transmissió de virus SARS-CoV-2, es consideren esdeveniment de risc», diu una missiva signada per la directora general de Salut Pública, Pilar Aparicio Azcárraga. La carta es titula «Comunicat sobre la celebració de reunions multitudinàries durant el període d'epidèmia de Covid-19» i la Direcció de Salut Pública hi recomana «l'ajornament d'aquests esdeveniments fins que s'hagi verificat el control de la transmissió de la malaltia».