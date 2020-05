La FAPAC reclama que es garanteixi la igualtat i el dret a l'educació

La presidenta de la FAPAC, la federació d'associacions de pares i mares de Catalunya, Belén Tascón, reclama que el retorn a les aules «garanteixi la igualtat d'oportunitats» per a tots els alumnes. Per a Tascón, l'educació telemàtica que s'ha seguit durant el confinament no ha garantit aquest dret fonamental, i també reclama que la reobertura sigui igual per a tots els centres. En la seva opinió cal un acompanyament emocional per a tots els alumnes i l'obertura voluntària dels centres juntament amb les tutories individualitzades no ho garanteix.

Tascón també recorda que des del primer moment es van oposar a la finalització del curs de forma telemàtica precisament perquè, en la seva opinió, no es garantia aquesta igualtat, ja que segons assegura no tothom ha tingut els mateixos mitjans per a l'educació telemàtica. De cara al curs que ve, Tascón reclama que s'iniciï de forma presencial i que l'administració garanteixi tots els recursos necessaris per garantir la seguretat.

A nivell local, i centrat en la secundària, la presidenta de l'AMPA de l'IES Pius Font i Quer, Rosa Espinalt, explica que des de l'entitat no tenen una posició determinada, però personalment remarca que en la relació entre el centre i les famílies «la informació ha estat fluida» i que, tot i que els alumnes han treballat de forma telemàtica, «qui ha tingut necessitat de parlar amb els professors ha pogut fer-ho i els alumnes han tingut prou feina per fer, han tingut les tutories necessàries i han estat ben atesos».