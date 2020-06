La fiscalia alemanya assumeix que Madeleine va morir en mans del sospitós pres

La Fiscalia alemanya de Braunschweig (centre del país) parteix de la base que la nena britànica Madeleine McCann està morta i sospita que l'autor de l'assassinat és l'home de 43 anys que està pres, complint condemna per un cas no especificat i amb antecedents per delictes sexuals, també contra menors.

Fonts de la fiscalia, en una breu compareixença davant els mitjans sense preguntes, van corroborar així les sospites difoses ahir per l'Oficina Federal de la Policia Criminal (BKA), via comunicat.

El sospitós, identificat com a Christian B. pel diari 'Bild', va viure a l'Algarve entre el 1995 i el 2007 i hi era el dia en què va desaparèixer la petita a prop de la casa de vacances de Praia da Luz on estaven els McCann.

La fiscalia investiga el sospitós, que segons aquest diari compleix condemna a la ciutat de Kiel (nord del país), pel presumpte assassinat de la nena.

Investigació entre Alemanya, el Regne Unit i Portugal



Les sospites sobre Christian B. es van difondre en primer lloc al Regne Unit, a través de Scotland Yard. La Fiscalia de Braunschweig va indicar que s'està investigant l'afer «en estreta col·laboració» amb la Metropolitan Police britànica i amb la Policia Judicial portuguesa.

El portaveu de la fiscalia alemanya va declinar donar més detalls sobre les sospites o identitat de l'individu, perquè el cas està en investigació.

Va demanar, no obstant, la col·laboració ciutadana per a l'esclariment del cas i va recordar que l'última residència del sospitós a Alemanya era a Braunschweig, per això ha correspost a aquesta fiscalia assumir les diligències.

Tal com va informar ahir el BKA, el sospitós vivia a Portugal de feines ocasionals en l'hostaleria i gastronomia i se li atribueixen també delictes contra la propietat, robatoris en hotels o establiments vacacionals, així com afers relacionats amb la droga.

Un jaguar i una furgoneta



Les tres policies –alemanya, britànica i portuguesa– busquen ara testimonis per provar d'aclarir on va estar el sospitós el dia de la desaparició de la petita, el 3 de maig del 2007, entre les 21.10 i les 22.00 hores del vespre.

S'han difós així mateix fotos de dos vehicles, un Jaguar XJR 6 de color fosc i una furgoneta VW T3 Westfalia de color clar, amb què aparentment pot ser que segrestés la nena, segons el 'Bild'.

Es tenen indicis, a més, que aquell dia va realitzar una trucada amb un telèfon mòbil portuguès a una persona desconeguda, qüestió que així mateix objectiu de la investigació.

El maig del 2019, mitjans locals portuguesos van informar que un ciutadà alemany, condemnat per l'assassinat de tres nens i descartat com a sospitós per Scotland Yard el 2011, estava sent investigat en relació amb el cas Madeleine.

Maddie, com es coneix Madeleine, va desaparèixer d'un complex turístic de Praia da Luz, a l'Algarve (sud de Portugal), mentre els seus pares sopaven amb uns amics en un restaurant pròxim.

El cas va commocionar Europa, mentre que els pares –investigats durant un temps com a presumptes culpables– van iniciar una recerca incansable de la seva filla, convençuts que pot continuar viva. En els últims temps han arribat a difondre imatges de la seva filla amb el que podria ser el seu aspecte actual, com una noia de 17 anys.

La investigació entorn de Maddie ha desembocat fins ara en més de 2.000 diligències policials, 500 recerques a la zona i 12.000 pàgines de procés, que, no obstant, no han aconseguit de moment aclari el destí de la nena.