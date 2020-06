Unes 3.000 persones es concentren a Barcelona "en memòria de George Floyd, contra el racisme i per les vides negres"

Unes 3.000 persones –segons xifres de la Guàrdia Urbana- s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona "en memòria de George Floyd, contra el racisme i per les vides negres". La mort del ciutadà afro-americà a mans de la policia de Minneapolis va precipitar fa una setmana la creació de la Comunitat Negra, Africana i Afro-descendent a Espanya (CNAAE), qui ha convocat arreu de l'Estat manifestacions per sumar-se a la lluita contra el racisme institucional i social. Amb samarretes com 'Black Lives Matter' o 'Blackcelona' i pancartes criminalitzant el racisme amb lemes com 'Stop racisme' o 'El racisme mata', els participants han proferit crits de ràbia i s'han agenollat a la plaça en un emocionat record a Floyd.

L'entrada a la plaça Sant Jaume s'ha limitat per evitar un excés d'aforament, tot i així s'ha concentrat moltíssima gent i ha estat difícil mantenir les distàncies de seguretat entre els assistents. La comunitat negra denuncia el racisme que pateixen les persones racialitzades a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol, i recorden que no és un fenomen exclusiu dels Estats Units tot i que hagin encès l'espurna a arreu del món.

Per això, les mobilitzacions d'aquest diumenge han relacionat el recent assassinat de Floyd amb el drama al Mediterrani o les morts de Samba Martine, Lucrecia Pérez o Mame Mbaye, evidenciant així que "el racisme institucional i social es dona en el context espanyol i català".

A més dels atemptats directes contra les vides negres, la CNAAE recorda les formes de racisme indirectes com les condicions de pobresa estructural, l'explotació laboral i la falta d'oportunitats. Durant la mobilització, s'ha denunciat a través dels altaveus les diferents formes de discriminació i s'ha recordat noms de persones negres mortes a causa del racisme policial.

A l'uníson, la plaça Sant Jaume, plena a vessar, ha repetit els noms de les víctimes, per exemple, d'El Tarajal (Ceuta) el 2014 pels dispars de la Guàrdia Civil.

"Estem en memòria de George Floyd, però no només, sinó per tot el que està passant arreu del món, al Brasil, a la Xina o aquí amb els CIE. La violència institucional i policial és brutal", ha dit a l'ACN Cadi Drame.

Acompanyada de la seva germana Aria i múltiples pancartes a les mans, asseguren que fa anys que pateixen situacions així, però "ara les agressions s'estan gravant, surten a la tele i la gent s'escandalitza". "Però el racisme ha estat aquí des de sempre. Prou ja! Estem aquí no només els negres, sinó els blancs, els verds, els vermells, tothom contra el racisme", ha asseverat Aria Drame.

Al parer de David Ambodji, "els tocava ja aquest tipus de manifestació". "Estàvem esperant aquest moviment, gaudir de la nostra gent, de la protesta. Estem ja irritats, però pacífics a veure si es pot fer alguna cosa amb el sistema", ha dit a l'ACN aquest jove.

Recolzat a la paret de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, amb voluntat expressa d'estar en segon pla, en Rafa Crespo s'ha acostat a la plaça Sant Jaume "no només per solidaritzar-se sinó per participar en les lluites compartides en contra del racisme estructural i institucional". "També per visibilitzar que el racisme també mata a l'estat espanyol i a Europa, i que aquí no només es ve a denunciar la situació dels EUA sinó de tota la població afro", ha dit Crespo, que considera que la unió d'aquest diumenge representa un punt de partida "en el qual hem de participar totes i tots".

Al seu parer, és "de les primeres vegades en què la població afro està prenent el protagonisme. "Nosaltres com a persones d'origen europeu i occidental en tot cas hem d'estar fent suport però no prenent el protagonisme", ha assegurat Crespo.



Concertacions arreu

A banda de Barcelona, Catalunya ha viscut concentracions a Sitges (Garraf), Salt (Girona), Vilafranca del Penedès, Tarragona, Lleida i Granollers. A la resta de l'Estat, s'han convocat a Madrid, Bilbao, Múrcia, Saragossa, Màlaga, València, Vitòria, Oviedo, les Illes Canàries, i Palma.

Un dia abans de la concentració a la capital catalana, centenars de milers de persones es van manifestar aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Berlín, París o Manchester. Totes, contra del racisme en el marc de les mobilitzacions del moviment 'Black Lives Matter' i les protestes impulsades als Estats Units per la mort de George Floyd.

A Barcelona, dilluns passat van concentrar-se unes 500 persones davant del consolat dels Estats Units per protestar contra la violència racial de la policia nord-americana.