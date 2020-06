Sorea reforça l'atenció digital als clients amb un nou sistema de cita prèvia

Sorea, companyia que gestiona el servei de l'aigua en més d'un milió de llars a Catalunya, ha transformat el servei d'atenció al client per tal de reforçar els seus canals no presencials. D'aquesta manera, aposta per protegir la seguretat i la salut dels treballadors i dels usuaris, alhora que incideix en la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

La companyia ha anunciat que ha posat en marxa un sistema de petició de cita prèvia a tots els municipis que gestiona. En cas que un usuari requereixi fer un tràmit de forma presencial, és necessari demanar cita prèvia. En sol·licitar la cita, s'intenta resoldre la petició de manera telefònica i, en cas de no ser possible, s'assigna una cita per ser atès presencialment a una

oficina.

Per evitar que els usuaris acudeixin a les oficines per realitzar gestions que es poden resoldre de forma telemàtica o telefònica, el web de la companyia ofereix diverses opcions d'atenció per tal d'agilitzar les gestions, donar resposta de forma ràpida a les peticions i atendre els usuaris de la forma més segura possible. L'objectiu és reduir l'exposició als usuaris i evitar els desplaçaments.

Entre el 14 de març i el 31 de maig, Sorea ha gestionat 44.412 trucades telefòniques de l'àrea comercial, 12.302 trucades telefòniques per incidències a la xarxa i 26.303 gestions telemàtiques (el 96% s'han resolt en menys de 24 hores), i ha aconseguit bones ràtios d'atenció.