Macron fitxa la surienca Mar Reguant per a la seva comissió d'experts

El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha fitxat la surienca Mar Reguant per a la seva comissió d'experts, segons va avançar ahir el diari El País. Reguant, economista i professora a la Northwestern University de Chicago ( i articulista de Regió7) , serà una de les persones que dirigirà el grup de treball sobre el clima per fer un pla per com serà el món després de la covid-19.

«Volem fer un manual amb propostes concretes que puguin adoptar-se per abordar la urgència del canvi climàtic», va assegurar Reguant a El País. «Una proposta que ja ha rebut molt suport entre economistes és posar una taxa al carboni i redistribuir la recaptació per compensar les persones que es vegin afectades negativament per aquestes polítiques», va concloure.