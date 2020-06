La Generalitat inicia la tercera fase de les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys

La Generalitat de Catalunya va iniciar ahir la tercera fase de les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys que dotarà de més espai al Museu i Centre d'Interpretació Vall de Lord. L'àmbit d'actuació es centra principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, que sumen un total de 1.042 metres quadrats, i les capelles que donen al claustre.

La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà a museu de la Vall de Lord. En l'annex de Cal Morrut s'ubicarà l'arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. La planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actuarà com un element vertebrador del conjunt del Monestir, donant accés al museu, arxiu i unint les diverses dependències de la parròquia.

Les obres tenen un termini d'execució previst de 6 mesos i té l'objectiu de consolidar les parts deteriorades i aturar el procés de degradació general de l'edifici. Així, es restauraran també els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d'aïllament, i es faran noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

Les anteriors fases que s'han dut a terme en els darrers anys han permès la restauració del claustre i la consolidació de l'estructura, cobertes i façanes del conjunt del Monestir; així com l'adequació d'un primer espai com a Museu i Centre d'Interpretació Turística de la Vall de Lord que ara s'ampliarà perquè s'està quedant petit.

L'actuació està promoguda pels departaments de Cultura i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el Bisbat de Solsona. L'obra compta amb un finançament de 112.800,01 euros (IVA inclòs) per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat (en un 50%) i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l'altre 50%), i està gestionada per l'Institut Català del Sòl. La tercera fase de la rehabilitació serà executada per l'empresa Constructora Auxiliar d'Obra Pública. S.L.