87 venedors de l'ONCE reobriran dilluns que ve a Manresa els seus quioscos

L'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) ha informat que 87 venedores i venedors reobriran dilluns els seus quioscos per vendre cupons.

Els venedors disposaran de guants, mascaretes, pantalles protectores, solució hidroalcohòlica i la dotació que sigui necessària per a la seguretat.

Els venedors i venedores de l'ONCE són prop de 2.500 a Catalunya i tornaran a ser als carrers el pròxim dilluns 15 de juny «per repartir il·lusió», segons l'organització.

Aquest retorn es realitzarà en funció de la normativa vigent del procés de desescalada i una vegada s'han «garantit les mesures de seguretat» tant per als mateixos venedors com per als seus clients, «mitjançant la deguda informació i la posada a la disposició del material necessari».