La prima als sanitaris inclou els hospitals concertats

Tot el personal sanitari dels centres integrats en el sistema Siscat (Sistema Integral de Salut de Catalunya) rebrà la retribució de compensació pel sobreesforç que els va suposar l'atenció d'emergència en la crisi sanitària de la covid-19. Això vol dir que també hauran de rebre la seva gratificació els sanitaris de Manresa, Berga i Igualada, centres que depenen d'empreses que no són directament del departament de Salut, encara que en algunes el mateix departament hi té part.

A la llista d'hospitals que queden inclosos en el sistema Siscat hi ha Sant Joan de Déu de Manresa, l'Hospital de Sant Andreu, el Centre Hospitalari de Manresa, l'Hospital d'Igualada, el Sant Bernabé de Berga, l'Hospital Universitari de Vic, i l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.

El Govern de la Generalitat preveu compensar amb un total de 140 milions d'euros els professionals del sistema públic de salut i de residències que han treballat durant la part més intensa de l'epidèmia de la covid-19. Els professionals de centres privats que no estan dins del sistema de salut pública en queden exclosos. Després de l'anunci que va fer la consellera de Salut dimecres ja hi ha hagut representants d'aquests col·lectius de professionals sanitaris que han reclamat al Govern que ordeni a les seves patronals que els facin un tracte semblant al dels professionals del sector públic. Els professionals sanitaris rebran una compensació d'entre 350 i 1.350 euros a la nòmina d'agost per la crisi de la covid-19. Es distribuiran segons la categoria professional –medicina, infermeria, resident facultatiu, resident d'infermeria, tècnic sanitari i altres– i el percentatge de presencialitat –menys del 50%; entre el 50 i el 80% i més del 80%. Els treballadors de residències rebran un import màxim de 900 euros.