Un brot a Alemanya obliga a posar un edifici amb 700 persones en quarantena

Els prop de 700 habitants d'un bloc d'habitatges de Göttingen, al centre d'Alemanya, estan des d'ahir en quarantena, després que es verifiquessin uns 100 contagis a l'edifici, segons les autoritats del land de Baixa Saxònia.

La mesura va ser adoptada per considerar-se que entre els habitants del bloc hi ha una alta probabilitat d'infecció per contacte directe amb els veïns. Amb aquest cas la taxa de contagis l'última setmana en aquesta ciutat se situa en 44,86 per 100.000 habitants; és a dir, vorejant els 50 per 100.000 habitants, topall a partir del qual es considera s'han d'establir paràmetres especials. Aquest brot segueix el que es va detectar aquesta setmana en set blocs d'habitatges del popular districte berlinès de Neukölln, on van quedar en quarantena 370 llars.

A més d'aquests casos s'ha desfermat l'alarma al país per les infeccions aparegudes entre treballadors d'escorxadors i plantes de productes carnis.