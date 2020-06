Els positius en els 2.000 PCR fets fins ara als CAP de la regió sanitària central no arriben al 7%

El darrer mes, entre l'11 de maig i el 13 de juny, s'han fet 2.022 proves PCR als ambulatoris de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. D'aquestes, entre el 6,5% i el 6,9% han sortit positives. Vol dir, per tant, que les persones que han donat positiu de la covid-19 no han arribat ni al 7%. En relació amb el fet que el percentatge es mogui entre el 6,5 i el 6,9%, les fonts de la gerència han explicat que varia lleugerament cada dia a mesura que van arribant els resultats però que sempre estan en aquesta franja.

Tot i que aquesta dada pugui semblar positiva, té una altra lectura que és justament la contrària. Vol dir que el 97% restant de persones que s'han fet la prova han donat negatives i, per tant, són susceptibles d'infectar-se. Per això és tan important mantenir les mesures de seguretat -mascareta i rentat de mans-, fa notar la doctora Elisabet Descals, adjunta a la direcció del Servei d'Atenció Primària Bages, Berguedà i Solsonès. I també per això, per conèixer la situació real pel que fa a les persones infectades, a diferència del començament, ara es demana a tothom qui tingui simptomatologia sospitosa de ser la covid-19, per molt lleu que sigui, que s'adreci al CAP per fer-se la prova de seguida perquè les 24 primeres hores la quantitat de virus és molt més alta.

A tothom amb simptomatologia

La prova es fa a totes les persones amb simptomatologia compatible amb la covid-19 que acudeixen als centres d'atenció primària i també a les que contacten amb el seu equip d'atenció primària i el 061, i en els casos que han anat a un servei d'urgències.

Descals explica que quan un pacient arriba al CAP amb símptomes de la covid-19, «tos seca, febre i sensació de falta d'aire, i també pot presentar cansament, dolors musculars, mal de coll, congestió nasal i falta d'olor i de gust», el metge l'explora i se li fa la prova.

La fa una infermera i consisteix a passar un «escovilló per dins del nas i la boca per captar una mostra de la mucosa nasofaríngia i orofaríngia». La mostra es tanca hermèticament i s'envia en una nevera al laboratori d'Althaia per analitzar-la, que és el de referència de Manresa i el Bages. Al cap de 24 hores ja hi ha els resultats, que el pacient pot saber a través de l'aplicació La Meva Salut o del seu metge.

Descals comenta que en el 80% dels casos, «els símptomes són lleus». En aquests, s'envia el pacient a casa i se li demana que faci 14 dies d'aïllament. Si els darrers tres dies no ha tingut cap símptoma, pot sortir. En cas contrari, s'ha de quedar a casa fins a garantir aquests tres dies. Si el test ha donat negatiu, pot fer vida normal tenint molta cura de mantenir les mesures que es recomanen. A banda, al pacient infectat se li fa un estudi dels seus contactes més propers, que també han de fer aïllament de 14 dies. Si en aquest període no han desenvolupat símptomes, podran fer vida normal.