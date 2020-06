Els exàmens de la selectivitat es faran a seixanta poblacions, el triple que el 2019

El departament d'Universitats i Recerca va anunciar ahir que els exàmens de la selectivitat es faran en una seixantena de poblacions de Catalunya, el triple que l'any passat, que de moment no han transcendit. És una de les mesures que ha pres el Govern català per adaptar la convocatòria a les necessitats que estableix la pandèmia del coronavirus. Una altra de les novetats, aquesta ja anunciada, és que les proves s'han endarrerit un mes, de principis de juny a principis de juliol. Les proves es faran en més de 210 tribunals i més de 140 centres, tant universitaris com de secundària. Més de 40.000 estudiants estan convocats a les proves, el 16% més que l'any passat.

Aquesta distribució ha estat pensada per reduir, en la mesura del possible, desplaçaments i evitar una excessiva concentració d'alumnat, de manera que prioritza criteris de proximitat respecte al centre on els alumnes han cursat el batxillerat. En concret, els 40.067 alumnes s'enfrontaran als exàmens que donen accés a la universitat els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. És la primera vegada que se supera la xifra dels 40.000 alumnes. Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2019-2020, l'increment de matrícula és del 12,58%.

Segons Universitats, la xifra reflecteix l'augment d'alumnes que, en comparació amb el curs anterior, han aprovat el batxillerat, 37.023 (el 83,25%) enfront dels 31.853 (72,69%) del 2019. Entre els alumnes provinents de Cicles Formatius de Grau Superior, el nombre d'inscrits és 3.795. Aquesta xifra representa un increment de gairebé el 37% en un any.