Isidre Fainé recorda que per fer obra social cal guanyar diners i critica la suspensió de dividends

El president de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria Caixa, el manresà Isidre Fainé, va subratllar ahir que per fer obra social cal guanyar diners i, per això, va criticar la política de no pagar dividends impulsada per les autoritats arran de la crisi del coronavirus.

«Per fer obra social cal guanyar diners. No estic d'acord amb aquesta política que ara s'ha posat de moda de no pagar dividends», va subratllar Fainé durant la seva intervenció en la Cimera Empresarial organitzada per la CEOE. Segons la seva opinió, per poder continuar l'obra social característica de les antigues caixes és necessari el dividend i, per això, ha decidit adoptar una estratègia de dispersió d'entrada en moltíssimes empreses per no haver de dependre d'una sola.

«Ara ens fan cotitzar en Borsa i ens lleven els dividends. Protesto, com us podeu imaginar», va postil·lar Fainé, qui s'uneix amb aquesta declaració a la resta d'afirmacions realitzades durant els últims dies pels diferents banquers i la pròpia patronal del sector bancari, l'Associació Espanyola de Banca (AEB).

El president de Criteria Caixa, societat hòlding de CaixaBank, va defensar així el repartiment de beneficis, que considera crucial per poder continuar amb l'obra social de la Fundació. També va assegurar que molts jubilats necessiten aquest dividend complementari a la seva pensió. Fainé va explicar que les caixes tenen un quart factor en el seu ADN que és la preocupació social, enaltint els diners invertits per aquestes, que ascendeix a més de 480 milions d'euros que han arribat a 35 milions de beneficiaris. «Malgrat la crisi i de tot el que s'ha parlat de les caixes, hem mantingut quota de mercat, de negoci i de clients», va indicar el banquer manresà, i va afegir que, encara que molts bancs es van quedar amb caixes després del rescat, també algunes caixes han seguit endavant reconvertides en bancs.

En la mateixa cimera econòmica, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va demanar crear un «escut de liquiditat» per a la tardor i sostenir aquelles activitats que hauran d'aguantar fins al pròxim estiu. Amor va apuntar que, encara que 600.000 autònoms s'han beneficiat de la línia d'avals de l'ICO, «els problemes arribaran en uns mesos».«Cal ampliar la dotació i la vigència més enllà del 31 d'octubre», va postil·lar, després de demanar també que es creï un marc predictible i estable que generi confiança, «i no incertesa» en l'economia, el consum i l'ocupació, perquè el veu essencial per a la reconstrucció d'Espanya.

En l'àmbit fiscal, creu que «no és el moment d'apujar impostos». De fet, va ressaltar que cap país de l'entorn l'està fent i que, per exemple, Alemanya ha baixat l'IVA al sector turístic i Portugal ha rebaixat l'impost de Societats.

Per a Amor, és necessari que es creï un entorn fiscal «atractiu i que no penalitzi al que cregui ocupació», sinó que s'ha de recompensar a aquells autònoms i emprenedors que han estat capaços de mantenir la seva plantilla durant la crisi. De fet, va recordar que un de cada quatre empresaris han mantingut als seus empleats «a pulmó», no s'han acollit a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ni han reduït plantilla i mereixen algun tipus d'incentiu fiscal.

Amor va posar l'accent en el necessari que és que des de la responsabilitat s'escometin mesures «urgents i realistes abans d'haver de lamentar-ho».