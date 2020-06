Oriol Junqueras ofereix tres noves conferències online a la UManresa

El Centre Internacional de Formació Contínua del Campus UManresa de la UVic-UCC ha programat tres noves conferències on-line a càrrec del president d'ERC, que és doctor en Història del Pensament Econòmic per la UAB, i que ja en va oferir una el 2 de juny que van seguir 111 persones. Seran els dimarts 23 i 30 de juny i 7 de juliol i, fins abans-d'ahir, ja hi havia una seixantena de persones apuntades per a les tres, atès que les inscripcions, que són limitades, es poden fer per a una, per a dues o per a les tres.

Les conferències tenen una durada aproximada d'una hora. El preu d'una sessió és de 25 euros; el de dues, 40, i per a les tres, 55. El 23 de juny parlarà sobre «Els 75 anys de la fi de la II Guerra Mundial»; el 30 de juny, sobre «Conseqüències socials i econòmiques de les epidèmies al llarg de la història», i el 7 de juliol, tractarà «Moments estel·lars de la història universal: Atenes, el Renaixement i la Il·lustració». Totes començaran a les 11 del matí. Junqueras hi havia d'impartir un curs presencial passada la Setmana Santa.