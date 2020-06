Valentí Junyent alcalde de manresa

Com a tothom, i amb la sort que no hi ha hagut ningú de l'entorn més proper afectat per la covid. L'impacte econòmic és clar que serà molt gran, hi estem treballant i hi treballarem a través del Pla de Reconstrucció de l'Ajuntament de Manresa, però el primer en què vam pensar és en salvar vides.

La incertesa provoca neguit i por. De tota manera, la gent ha estat molt responsable.

La imatge dels sanitaris tapats de dalt a baix amb tot el material de protecció personal que pertoca, i també, la dels hospitals de campa-nya.

A la gestió sanitària i política, un aprovat; al treball dels professionals sanitaris, des de la primària fins als hospitals, un excel·lent.

Que sapiguem valorar molt més el que tenim a prop de casa, la ciutat i la nostra gent.