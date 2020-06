Tanquen l'accés a sis platges de Barcelona per l'alta concentració de banyistes

Sis platges de Barcelona van haver de tancar ahir els seus accessos per evitar que augmentés la concentració de persones. Segons l'Ajuntament de Barcelona, les platges de Sant Martí, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Llevant i Sant Miquel van restringir l'entrada per les aglomeracions de gent i per garantir que es pogués seguir mantenint la distància de seguretat establerta per evitar contagis per coronavirus.

Al llarg del dia la Guàrdia Urbana va fer controls d'accés a l'espai perquè no se superés la capacitat i va anar deixant entrar banyistes a mesura que d'altres sortien. Tot i això, finalment es van haver de tancar accessos perquè no s'hi concentressin més persones.

D'altra banda, segons l'Ajuntament de Barcelona totes les platges de la ciutat van presentar durant el dia d'ahir una ocupació molt alta, a excepció de la de Somorrostro. Des del dilluns 8 de juny l'Ajuntament regula l'accés a les platges amb controls als punts d'entrada. A més, s'ha establert un sistema de semàfors per a cada platja que es pot consultar al web de l'Ajuntament i que indica si el nivell d'ocupació és baix, mitjà, alt o molt alt.