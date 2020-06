El consumidor postcovid serà més digital i més ètic, diu l'Agència del Consum

El consumidor postcovid-19 serà més ètic, per una banda, i més digital, per l'altra. Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi «Impacte de la crisi covid-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el postconfinament», que va presentar ahir Beth Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d'Empresa i Coneixement.

L'estudi indica que la crisi de la covid-19 ha accelerat tendències de consum com ara la preferència creixent pels comerços locals i socialment responsables, per la compra de productes saludables de manera conscient i una clara reducció en el malbaratament d'aliments. Alhora, s'aposta per la incorporació de la digitalització en molts dels aspectes quotidians de la vida.

L'informe, elaborat pel grup de recerca Factor Humà: Organitzacions i Mercats de la Universitat Rovira i Virgili, explica que des del confinament i tancament inicial fins a la lenta reobertura per fases, els patrons de comportament dels consumidors han anat evolucionant. I per això, anota que és molt difícil predir quins canvis hi haurà a partir d'ara en el comportament dels consumidors, quins comportaments quedaran arrelats i quins hàbits nous, adquirits com a resposta a la crisi, desapareixeran.

En aquest context, la directora de l'ACC, Beth Abad, apunta que «caldrà veure si amb el temps es consoliden les tendències que ens dibuixa l'estudi, ja que el seu abast dependrà de factors diversos, com ara l'impacte de la crisi sanitària en l'economia o, entre d'altres, de la capacitat i l'adaptabilitat a la nova normalitat per part d'empreses i consumidors». «El que sí que sembla que ha vingut per quedar-s'hi és el teletreball i tot apunta que aquest fet tindrà un impacte en els nostres hàbits de compra», remarca Abad.

La crisi de la covid-19 ha actuat d'accelerador en la digitalització de molts aspectes de la vida, tot i que d'altres tendències ja presents en el període preconfinament com ara els hàbits saludables, el consum responsable, la compra de producte local o el comerç de proximitat també han trobat en la situació viscuda una manera de consolidar-se.

Per altra banda, hi ha comportaments que han nascut a conseqüència de la pandèmia i semblen més «transitoris», com l'exigència per part del consumidor d'un consum segur o l'aparició de la compra de pànic, actituds que segons l'estudi s'aniran refredant amb el temps.