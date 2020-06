Mascaretes, càmeres tèrmiques i senyalització, claus per viatjar

Amb l'arribada de la nova normalitat, l'experiència de viatjar serà ben diferent de com era fins ara, ja que s'hauran de seguir diferents protocols i mesures als aeroports i estacions de tren. Una de les principals precaucions és mantenir la distància de seguretat. Per això, es controlarà la capabuda en la mesura que sigui possible i està prohibida la presència d'acompanyants excepte en casos molt concrets. A més, s'ha instal·lat senyalització a les instal·lacions per limitar la interacció entre els passatgers. Per exemple, s'han marcat carrils determinats per a les cintes de més cabuda.

Igual que al carrer, una altra de les màximes és l'ús de les mascaretes. Tal com recull l'empresa Dräger, les més recomanables són les mascaretes autofiltrants FFP2, que frenen, com a mínim, el 92% de les partícules o, si és possible, una FFP3, que frena com a mínim el 98% de les partícules. Ambdós models serveixen per evitar el contagi i protegeixen del risc de contagiar algú altre. Cal tenir molt en compte la possibilitat que una persona estigui contagiada i no en sigui conscient, és a dir, els coneguts com a pacients asimptomàtics. També poden utilitzar-se les mascaretes FFP1, que frenen com a mínim el 78% de les partícules, o les mascaretes quirúrgiques, molt útils per a persones contagiades, ja que estan dissenyades per protegir els altres.

Per detectar la febre, un dels principals símptomes de la covid-19, els aeroports i estacions s'estan dotant de càmeres tèrmiques, que localitzen els focus tèrmics d'una persona que superin la temperatura fixada. Si algú és susceptible de tenir febre, pot passar a una revisió més profunda.

Finalment, totes les zones comunes, com les taquilles, els punts de control de seguretat o els lavabos, hauran de ser desinfectades amb freqüència. Un dels mètodes més comuns per a la neteja és la higienització amb ozó, que pot ser perjudicial per a la salut si no es du a terme per professionals amb les mesures adequades.