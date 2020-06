La qualitat de vida de les infermeres ha empitjorat durant la crisi

La qualitat de vida de les infermeres i infermers ha empitjorat significativament durant l'emergència sanitària, segons una enquesta online encarregada pel sindicat SATSE i que ha recollit 8.218 respostes del conjunt de l'Estat. La qualitat de vida baixa en 2,45 punts de mitjana si es compara amb la situació anterior a la pandèmia i queda situada en 4,8 sobre 10.

A més, el percentatge de personal que puntua amb un 4 o menys passa del 8 al 41%. Amb dades d'aquesta enquesta, SATSE denuncia que el 17,5% del 55% d'infermers que tenen persones al seu càrrec se'ls ha facilitat un canvi de torn per conciliar. Al 35% no se'ls ha permès, i el 2,4% ha hagut d'ampliar la seva reducció de jornada. Del 54% de les infermeres amb fills, el 15% assenyala que ha tingut problemes per trobar persones que cuidessin d'ells mentre anaven a treballar.