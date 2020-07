Sánchez confirma que la taula de diàleg es reunirà de nou durant el juliol

El president del Govern, Pedro Sánchez, manté la seva intenció de convocar la taula de diàleg amb el Govern català la segona quinzena de juliol, tot i que, això sí, no hi seran ni ell ni el president català, Quim Torra, sinó que les delegacions seran altres, encara per determinar. Així ho va explicar el mateix Sánchez en conversa informal amb els periodistes a l'avió que el va traslladar a Mauritània per participar en una cimera amb els països del Sahel, el seu primer viatge internacional després de més de tres mesos d'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus.

Tot i que no ha parlat amb Ciutadans sobre els seus plans relatius a la taula de diàleg, considera que no és res que mereixi retrets, amb l'argument que el seu deure com a governant és dialogar i que sempre ha assenyalat que ho faria dins de la legalitat.

En aquest sentit, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va confirmar que l'executiu manté la seva idea de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya durant el mes de juliol i de fer-ho «amb convicció» per poder arribar a un acord. Calvo va explicar que, una vegada que els dos socis de l'Executiu català plantegin una data, Moncloa intentarà encaixar-la en la seva agenda. Perquè la situació a Catalunya es resolgui, va destacar, cal dialogar «entre diferents», va afegir.

El mateix missatge va transmetre la portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va assegurar que per a l'Executiu «no hi haurà cap inconvenient» que la taula torni a reunir-se al juliol, però «sembla oportú que sigui després de les trobades electorals» a Galícia i el País Basc. Pel que fa al rebuig que aquesta reunió produeix en Cs i la demanda d'ERC que l'Executiu no negociï els pressupostos amb la formació taronja, Montero va defensat que «no és el moment de vetos creuats». La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va acusar el Govern central de voler «dilatar al màxim» la segona reunió de la taula de diàleg pel conflicte català amb «excuses» com les eleccions basques i gallegues.