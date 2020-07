L'European Balloon Festival redueix el format per la covid-19

El festival de globus aerostàtics European Balloon Festival d'enguany tindrà un format més reduït a causa de la pandèmia de la covid-19. Enguany, el certamen –que se celebrarà el 10 i 11 de juliol– tindrà la participació de 25 globus –habitualment n'hi ha una seixantena- i no s'han convidat pilots internacionals. A més, per evitar aglomeracions, no es faran els vols de tarda ni tampoc el Night Glow de dissabte a la nit. Sí que es mantindran, però, els vols matinals de divendres i dissabte. El certamen, que porta per lema «Amunt Igualada!», retrà homenatge als sanitaris de la Conca d'Òdena i, per això, es convidarà treballadors de l'hospital i dels CAP a volar gratuïtament.

L'European Balloon Festival ha hagut de reduir enguany el seu format amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Un dels organitzadors del certamen, Josep Maria Lladó, ha dit que l'alternativa era «no fer-lo», però van decidir mantenir-lo amb un format «més senzill». «El festival portava grans masses de gent i això havíem d'evitar-ho», ha remarcat Lladó. Per això, el certamen només ha programat els vols de divendres i dissabte a les 7 del matí i ha suprimit els del vespre, que són els que concentraven més públic.

El certamen d'enguany vol ser un homenatge als sanitaris de al Conca d'Òdena i, per això, el vol inaugural de divendres sortirà de davant de l'Hospital d'Igualada i no des del Parc Central com era habitual. A més, tindrà com a passatgers una trentena de sanitaris. L'organització del festival vol agrair així la seva tasca durant la pandèmia que va assetjar especialment la Conca d'Òdena. El vol de dissabte al matí sortirà des de diferents places de la ciutat.

L'altre canvi rellevant és que el festival no convidarà pilots internacionals, ja que a causa de la pandèmia no ha estat possible fer la tramitació de passatges i visats. Amb tot, Lladó ha explicat que alguns pilots internacionals han confirmat que assistiran al certamen amb mitjans propis sense ser convidats per l'organització. En total, es calcula que hi haurà uns 25 globus.