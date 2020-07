Puigdemont, Sànchez, consellers i els presos del PDeCAT convertiran JxCat en el seu partit en una assemblea el 25-J

Ja és oficial: Carles Puigdemont impulsa un nou partit. L'expresident de la Generalitat va anunciar ahir la presentació de la seva nova formació i va convocar-se l'assembla constituent per al proper 25 de juliol.

Puigdemont ho va fer a través d'un manifest publicat a Twitter ahir a les 7 de la tarda, que també van compartir el president de la Crida, Jordi Sànchez, consellers del Govern com Meritxell Budó i Damià Calvet i els presos del PDeCAT.

L'objectiu és crear Junts per Catalunya en el seu partit, que defineixen com una «eina transversal, plural i eficaç» al servei de la República i les persones. Puigdemont obvia així el president i la majoria de la direcció del PDeCAT, David Bonvehí, que volia mantenir les negociacions. La trencadissa ja és un fet.

«Assumim la responsabilitat d'impulsar la constitució en forma de partit l'espai polític que des del desembre del 2017 s'ha articulat al voltant de Junts per Catalu-nya», diu el text difós per les xarxes. Puigdemont i els signants del manifest interpel·len les persones que creuen que l'Estat no té «cap voluntat de reformar-se ni tan sols de transformar-se en una democràcia i una economia socialment responsables i de prestigi al món», per tal que se sumin al projecte. També es comprometen a «accelerar el Procés».

Buch manté les aspiracions per tenir un lloc de rellevància en aquesta estructura, així com Budó. D'altra banda, Calvet i Puigneró són els noms que més sonen com a candidats «efectius» d'una llista electoral que podria encapçalar el mateix Puigdemont.