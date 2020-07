El cas de covid a l'escola bressol d'Esparreguera no ha passat als mestres

El cas d'un nen amb covid-19 positiu en una escola bressol d'Esparreguera, detectat el 26 de juny, no ha passat ni als seus educadors ni al personal del centre. Els resultats de les proves PCR que se'ls van fer han estat, en tots els casos, negatius. També els altres alumnes de l'escola bressol Cucuruga, on es va detectar el cas, han tingut una analítica negativa.

El centre, però, roman tancat perquè tant els nens i nenes com l'equip de mestres de la classe afectada han d'estar en quarantena durant un període de 14 dies d'acord amb el protocol de seguretat i prevenció vigent. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament, amb l'acord de les famílies, ha decidit no reobrir el centre fins al setembre, ja que el curs finalitzava el 17 de juliol i només es mantenia actiu un únic grup classe format per 4 alumnes que hauran d'estar en confinament preventiu fins la setmana que ve, amb la qual cosa només restarien quatre dies lectius. De tot l'entorn del nen, només resta per confirmar el resultat d'un tercer infant, que s'ha fet el test tot i no presentar cap símptoma, i que espera conèixer els resultats en les properes 24 o 48 hores. L'Ajuntament ha seguit els protocols establerts.