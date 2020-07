Interior ignora el Parlament i manté els mossos investigats per racisme

El departament d'Interior mantindrà en actiu els sis mossos d'esquadra investigats per l'agressió racista ocorreguda a Sant Feliu Sassera, tot i la proposta aprovada ahir pel ple del Parlament que insta a apartar-los del servei.

Segons va informar a Efe un portaveu de la conselleria, de moment es descarta acordar la suspensió d'ocupació i sou dels agents imputats per evitar imposar una «mesura irreversible» a quatre agents innocents, atès que encara no s'ha pogut discernir qui són els dos autors de l'agressió racista. El portaveu del departament va afegir que no es pot imposar una mesura de màxims per motivacions polítiques o d'imatge pública a agents que podrien acabar exculpats.

Després de recordar que als sis agents investigats per la justícia se'ls ha canviat de destinació per evitar que segueixin treballant en equip, el portaveu de la conselleria va qüestionar que el Parlament pugui pronunciar-se sobre mesures de règim laboral d'un treballador públic que estan regulades legalment. La conselleria d'Interior no fa cas, així, de la proposta de resolució impulsada per la CUP que el ple del Parlament va aprovar amb els vots dels comuns i ERC, l'oposició de Ciutadans i l'abstenció de JxCat, PPC i PSC-Units.