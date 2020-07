Els alumnes de fora de Segrià podran anar a Lleida a fer la selectivitat

Els alumnes de fora de la comarca del Segrià podran desplaçar-se la setmana que ve a Lleida per examinar-se de la selectivitat, el que hauran d'acreditar amb el comprovant de matriculació de les proves.

Segons que ha informat el govern català, tot i el confinament de la comarca decretat ahir per l'augment de casos de coronavirus, es mantenen les proves d'accés a la universitat en els nou tribunals de Lleida capital, als quals estan convocats a partir de dimarts que ve un total de 1.694 alumnes.

Els tècnics del Procicat han conclòs que la celebració de les proves és compatible amb el confinament perimetral de la comarca del Segrià, sempre que es garanteixi la distància social, la higiene de mans i l'ús de mascaretes.

Per aquest motiu, s'ha autoritzat els alumnes que resideixin fora de Segrià a desplaçar-se a Lleida per fer-hi els exàmens, tal com estava previst, tot i que hauran de portar amb ells una declaració d'autoresponsabilitat i el comprovant de matriculació en la convocatòria de 2020 de la selectivitat -sigui imprès o en captura de pantalla-, amb els horaris i el local assignat per a l'examen.

Els alumnes hauran d'acudir directament a la seu on tenen la prova i, un cop finalitzats els exàmens, hauran de tornar al seu municipi de residència.

El Govern ha apel·lat a la "responsabilitat social" dels alumnes, perquè no vagin als exàmens si tenen símptomes compatibles amb el coronavirus o es troben en quarantena domiciliària.

Un total de 39.904 estudiants s'han matriculat aquest any a les proves d'accés a la universitat, que se celebraran entre dimarts i divendres que ve en 63 municipis, més espaiades per evitar aglomeracions.