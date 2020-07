Retingut un barceloní que va viatjar a Eivissa a un comiat de solter tot i haver donat positiu en coronavirus

Un home de Barcelona ha estat retingut en règim d'aïllament a l'Hospital Can Misses d'Eivissa després que viatgés a l'illa tot i haver donat positiu en una prova PCR. Segons les dades que el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha facilitat a la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, el 20 de juny l'home va presentar símptomes i el dia 26 va donar positiu al test PCR, per la qual cosa s'havia d'aïllar a casa. Tot i així, el dia 29 va viatjar fins a Eivissa on, segons ha informat el Diario de Ibiza, l'home tenia un comiat de solter. El govern de les Illes li obrirà un expedient per un presumpte delicte contra la salut pública i ja ha iniciat l'estudi de contactes.

El dia 3 de juliol el CCAES va informar el govern de les Illes que l'home es trobava a Eivissa i va ser localitzat el mateix dia. El dissabte 4 es va emetre una resolució d'internament forçós en règim d'aïllament a Can Misses, que es va remetre a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L'home hi estarà ingressat fins que rebi l'alta.