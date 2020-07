Barcelona reconeix un «petit augment» de positius per covid-19 en passar de 90 a 150

La setmana passada es van detectar a Barcelona 150 positius per covid-19 confirmats amb prova PCR. Això vol dir 60 casos més que la setmana anterior, quan van ser 90. Tot i això, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha afirmat que es tracta d'un "petit augment" i que la capital catalana no viu "ni de lluny" la situació de Lleida. En roda de premsa, Tarafa ha apuntat que han circulat xifres que han barrejat els positius per PCR amb les proves serològiques, que no indiquen un positiu actual, i ha demanat fer cas de les PCR per saber la situació actual. Ha afegit que els positius estan "dispersos" per la ciutat i que no hi ha un gran focus en cap zona.

"Podem dir molt clarament que no té res a veure amb la situació de Lleida", ha insistit Tarafa. La regidora ha explicat que la incidència d'uns 150 casos positius de covid-19 confirmats per PCR es tradueixen en uns 20 diaris. Ha reconegut l'increment respecte a la setmana anterior, quan van ser 90, i ha afegit que durant la primera del juny van ser 159. En la segona setmana hi van haver 139 i en la següent 84.

Ha explicat també que s'estan "resseguint" aquests 150 positius amb la traçabilitat dels contactes i que es continuarà treballant en aquesta línia per tal de controlar tots els positius que puguin sorgir.

Tarafa ha demanat que no se sumin els positius per PCR amb els serològics ja que aporten diferent informació i "no és correcte". Així, ha insistit que cal fer cas de les dades obtingudes amb els PCR perquè són les que indiquen positius per covid-19 actuals.

Tot i insistir que la situació dista molt de la Lleida, ha fet una crida a la prudència i al manteniment de les mesures de prevenció de contagis per tal que pugui ser compatible sortir de casa i mantenir el control del virus. "És molt important que entenguem que convivim amb el virus", ha manifestat.



Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí



Pel que fa als districtes, ha negat que hi hagi un focus localitzat en cap d'ells sinó que els positius "s'han detectat a tota la ciutat". Ha afegit que són casos "molt domiciliaris" i estan "dispersos per diferents focus de la ciutat".

El major increment es va registrat a Sants-Montjuïc, on els positius han passat de 15 la primera setmana de juny, a 10 la segona, sis la tercera, set la quarta i 27 en la darrera setmana. A Sant Andreu l'increment ha estat de 13, en passar de quatre la setmana anterior a 17 la passada i a Sant Martí d'onze, de 13 a 24. A Sarrià-Sant Gervasi hi ha hagut increment de sis, passant d'un positiu la setmana anterior a set la setmana passada.

També pugen, però menys, a l'Eixample (de 38 a 43), Les Corts (d'un a quatre), Horta Guinardó (de 9 a 13). En canvi es mantenen a Ciutat Vella (5) i Nou Barris (5) i baixen a Gràcia (de 7 a 5), segons dades del consistori en base a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per últim, el tinent d'alcalde Jaume Collboni ha afirmat que el que ha passat a Lleida "és un avís" i un missatge per a que tothom entengui que no s'està en la fase post-covid sinó en la de "covid controlat". "Continuem convivint amb el virus", ha declarat.