ERC avisa de «l'error» de vincular les eleccions a la reordenació de JxCat

ERC va advertir ahir de «l'error» que, al seu parer, suposaria vincular la data de les eleccions catalanes a la reordenació de JxCat i va demanar al president Quim Torra de «consensuar» el calendari, alhora que va reclamar una reunió dels partits sobiranistes per acordar el diàleg amb el Govern espanyol.

«Seria un error vincular les eleccions a les enquestes o a la reordenació d'un espai polític», va subratllar ahir la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, davant la possibilitat que Torra les convoqui a la tardor.

Tot això en un moment convuls en l'espai postconvergent, en què el líder de JxCat, Carles Puigdemont, i el de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, han convocat el congrés constituent del seu nou partit per al 25 de juliol sense esperar a arribar a un acord amb el PDeCAT.

En paral·lel, el Partit Nacionalista de Catalunya, capitanejat per l'excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal, ja s'està posicionant per concórrer a les eleccions, tal com faran altres formacions resultants de l'extinció de CiU amb una línia moderada, com Units per Avancar, Lliures, la Lliga o convergents.

Per a Vilalta, que l'antic espai convergent s'estigui fragmentant i apareguin diverses alternatives electorals és una cosa sobre la qual el seu partit no vol pronunciar-se, tot i que va afegir que «sempre hem dit que Catalunya necessita disposar de projectes polítics ordenats i reforçats».

Vilalta també va demanar a Torra que convoqui al més aviat possible les reunions preparatòries de la part catalana a la taula de diàleg per tal de consensuar les seves posicions i exigir al Govern central que presenti la seva proposta sobre el conflicte català.

Esquerra Republicana parteix de la base, va explicar Vilalta, que la part catalana no variarà la seva proposta, que va assegurar que passa per l'exercici del dret d'autodeterminació i també per l'amnistia dels independentistes presos o amb causes judicials pendents.

Esquerra Republicana també està convençuda que aquesta mateixa proposta serà defensada després de les eleccions catalanes, perquè totes les enquestes indiquen que l'independentisme revalidarà la seva majoria, per la qual cosa Vilalta va avisar que la convocatòria dels comicis «no ha de servir de pretext» per retardar les reunions de la taula de negociació entre els governs català i central.

La presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va mostrar-se «preocupada» que l'espai post-convergent, la meitat del Govern de la Generalitat, estigui immers en «baralles internes» en comptes de centrar-se en la reconstrucció després de la covid-19.

«El desgavell que té ara JxCat no es resol des del Palau de la Generalitat. No m'agrada ni soc partidària de parlar de situacions internes i embolics d'altres espais polítics, però en aquest cas em preocupa perquè parlem d'una força que és al Govern de la Generalitat», va afirmar. «Cada minut perdut en batalles internes és un minut perdut en la reconstrucció del país», va afegir Albiach.

El diputat socialista Raúl Moreno també va mostrar-se crític amb la gestió del Govern de l'epidèmia, i va avançar que espera que la comissió d'investigació de les residències que es posarà en marxa demà serveixi per poder identificar «els errors i els encerts durant tota la gestió de la pandèmia» a les residències.