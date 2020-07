El Govern invertirà 57 milions més per estendre la xarxa de fibra òptica

El Govern català destinarà 57 milions més el 2020 i 2021 per estendre la xarxa de fibra òptica de la Generalitat. Així ho va anunciar ahir el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, durant la reunió del ple del Pacte Nacional per a la Societat Digital, que va reunir les quatre diputacions catalanes, les entitats municipalistes i Localret, segons va informar el departament en un comunicat. Actualment, el Govern ja estava executant una inversió de 13,5 milions per connectar les capitals de comarca, de manera que la inversió total es dispararà ara fins als 70,5 milions només en aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra òptica de nova generació de la Generalitat. De la trobada va sortir el compromís conjunt d'accelerar el desplegament de la fibra òptica de la Generalitat per poder connectar així els municipis i zones d'activitat econòmica amb nuclis poblats de més de 50 habitants. La trobada va servir per acordar impulsar les mesures organitzatives i econòmiques necessàries per desplegar un model d'administració digital.