Sandro Rosell reclama a l'Estat una indemnització de més de 29 milions pels dos anys en presó preventiva

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha interposat una demanda de responsabilitat patrimonial per reclamar a l'Estat més de 29 MEUR pels dos anys en presó preventiva, segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN. Rosell va ser finalment jutjat i absolt per blanqueig de capitals. Al març, Rosell ja va interposar una querella contra la magistrada que el va mantenir en presó preventiva, Carmen Lamela, i ja va anunciar que ultimava la demanda contra l'Estat. Una sentència del Tribunal Constitucional (TC) va obrir la porta a la indemnització de persones que havien estat empresonades i després absoltes.

Segons un comunicat de la defensa, la demanda es presenta per la "indeguda" presó preventiva contra durant 645 dies. La reclamació total de Rosell ascendeix a 29.754.465,02 euros. D'aquests, 405.000 euros són per dany reputacional, 200.000 per dany psicològic i 320.000 per dany afectiu. S'hi sumen 28.062.950 euros per lucre cessant derivat de la pèrdua de negocis i 766.465,02 euros corresponents a despeses derivades de la situació de presó.

La demanda basa els seus càlculs en un informe pericial d'un catedràtic en Economia de l'Empresa i s'han establert "amb rigor, assumint criteris jurisprudencials actuals i amb prudència, declinant reclamar per aquells conceptes indeminitzatoris que no reuneixin els requisits formals".

Segons el comunicat, Rosell desitja en tot moment evitar que les conductes "antijurídiques" de servidors públics repercuteixin negativament en els contribuents i per això reclama que siguin aquests servidors els que amb el seu patrimoni personal l'indemnitzin.

D'altra banda, el gestor andorrà Joan Besolí ha interposat també una demanada amb els mateixos arguments en la que reclama una indemnització de 2.152.924 euros. D'aquests, 200.000 per dany reputacional, 360.000 per l'afectiu i 1 milió pel psicològic. Sobre aquest últim aspecte, la defensa ha recordat que el fill de Besolí va quedar en cadira de rodes quan ell va ingressar a presó i no va poder visitar-lo fins "molts mesos després". En concepte de dany emergent per les despeses derivades de l'empresonament reclamava 212.924 euros i per la pèrdua d'ingressos 400.000 euros.