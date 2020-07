Desconcert i polèmica per l'obligatorietat de dur mascareta també a la feina

L'abast de l'obligatorietat de la mascareta ha creat desconcert i polèmica, ja que el Govern ha divulgat precisions que no apareixen a les ordres publicades al Diari Oficial (DOGC), que són les que tenen força legal.

Així, l'ordre publicada dijous passat al DOGC amb les signatures dels consellers de Salut i Interior afirmava que les persones de sis anys en endavant «estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat». Afegia que «es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de l'obligatorietat de l'ús de mascareta establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429». Aquesta darrera estableix que no cal mascareta si es tenen problemes respiratoris, s'està practicant esport a l'aire lliure «o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible».

I aquí s'acaben les especificacions legals de la nova situació. Precisions com que cal dur la mascareta quan caminis per la platja però te la pots treure per prendre el sol, o que l'has de dur fins la terrassa del bar però no cal quan t'hi hagis assegut, són interpretacions que el Govern ha inclòs en els seus documents de «preguntes més freqüents» que es poden consultar al web (https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/).

En aquest document afirma: «A la feina sí que cal, excepte si s'estàs a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada».Tanmateix, dijous mateix els presentadors del Telenotícies de TV3, la televisió de la Generalitat, van explicar que apareixien sense mascareta perquè el plató no era un espai públic o d'ús públic sinó privat, tot i ser, òbviament, un centre de treball. I així ho han continuat fent, igual que els presentadors i convidats d'altres programes.