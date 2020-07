PSOE i Podem impedeixen que Iglesias comparegui pel cas Dina

La Mesa del Congrés, on el PSOE i Unides Podem sumen majoria, va frenar ahir les sol·licituds de PP, Vox i Ciutadans perquè el vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, comparegués a la cambra baixa per donar explicacions sobre el denominat cas Dina en entendre que es tracta d'un assumpte «privat».

Segons van informar fonts parlamentàries, tant els socialistes com la formació morada al·leguen que el cas de robatori de la targeta SIM a la seva exassessora Dina Bousselhamun és un assumpte particular i, per tant, aliè al control parlamentari a què està sotmès el Govern.

Amb aquest argument, van frenar la tramitació de totes les peticions de compareixença de el també líder de Podem que havien registrat el PP, Vox i Ciutadans.