El president de la Generalitat, Quim Torra, recorrerà la decisió judicial de limitar les mesures de l'Hospitalet per la covid-19. Segons un comunicat de l'oficina del president, el cap del Govern s'ha reunit aquest dimecres al matí amb els serveis jurídics per abordar la situació, i presentarà el recurs "en les properes hores" per fer valer el decret-llei aprovat dilluns, i que habilita el Govern per impulsar les mesures anunciades -inclosa la limitació d'aforaments a celebracions i reunions als barris de la Torrassa, Florida i Collblanc.

El president demana a la ciutadania el compliment de les mesures: "Són absolutament necessàries per frenar els contagis". També fa una crida a seguir "sempre" les mesures i decisions que prengui la Generalitat. Torra afirma que "no hi pot haver cap interferència judicial que entrebanqui el combat col·lectiu contra la pandèmia". Per això, el president insta tota la ciutadania, institucions i servidors públics de Catalunya, a seguir "sempre" les mesures i les decisions que prengui el Govern de la Generalitat. Torra assevera al comunicat que la "màxima prioritat" del seu Govern és la salut i la vida de les persones.

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia ha ratificat aquest dimecres al matí les mesures per aturar la covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet, però ha rebutjat prohibir les reunions de més de 10 persones. En la resolució, notificada aquesta matinada, considera que en línies generals les mesures s'adeqüen a les competències del Govern i als motius sanitaris per aplicar-les.

Estableix però que no es pot ratificar la prohibició de les reunions de més de 10 persones perquè "s'afecta directament un dret fonamental" consagrat a la Constitució. En aquest sentit, en quedar incloses les prohibicions de bodes, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, el jutge afirma també que s'afecta al dret a la llibertat religiosa i que "no es troba base legal" per donar el vistiplau a aquesta prohibició.

Per això, assegura que "res obsta a que es puguin produir reunions de més de deu persones si es respecten les obligacions imposades i mesures sanitàries en vigor excloent de les mateixes aquelles persones que presentin símptomes clars de la malaltia detectables per altres mitjans menys gravosos".