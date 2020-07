El TC admet el recurs del PP contra la llei d'habitatge catalana

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del PP contra el decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge impulsat el 2019 pel Govern, que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social a les persones vulnerables que ocupin il·legalment un habitatge. Segons el TC, el ple de l'alt tribunal ha admès el recurs, interposat per més de 50 diputats del PP al Congrés, i ha donat quinze dies al Parlament i a la Generalitat perquè puguin presentar-hi al·legacions.

El PP considera que el decret llei aprovat pel Govern vulnera el dret a la propietat privada i no respecta un dret fonamental que s'aplica a tot Espanya. «No permetrem que Catalunya esdevingui una mena de paradís okupa inèdit a la resta d'Europa, i alhora en un infern tant per als propietaris com per a les famílies que no ocupen cap pis», va afirmar Alejandro Fernández, líder del PP.