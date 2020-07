Torra fa autocrítica de la informació que s'ha traslladat als alcaldes amb els rebrots i admet que cal més coordinació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut que el Govern ha de fer autocrítica sobre la informació que s'ha traslladat als alcaldes dels municipis afectats pels rebrots de la covid-19. "És probable que hauríem d'haver estat més coordinats amb aquests alcaldes. No tinc problema en reconèixer-ho", ha afegit en roda de premsa.

A més, Torra ha explicat que ha donat instruccions al conseller de l'Interior, Miquel Buch, perquè traslladi als Mossos que cal sancionar els incompliments de les mesures per combatre la pandèmia. El cap de l'executiu català ha dit que arriben notícies positives de Lleida tot i voler ser prudent i no aixecar expectatives i s'ha mostrat preocupat per la situació a Barcelona.



Torra manté la data de les eleccions que té pensada

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que continua tenint clara la data de les eleccions però segueix sense revelar-la amb l'argument que ara la prioritat és "orientar tots els esforços" a l'emergència i no despistar-se. "Si em permet mantinc la mateixa data però ara per a mi és molt important que ens en sortim d'aquesta emergència sanitària. No estaria fent bé el meu deure si tingués altres preocupacions", ha afegit en roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

D'aquesta manera, tot i els rebrots de les darreres setmanes, manté la mateixa posició que va expressar fa dies quan va afirmar que ja tenia pensada la data per a les eleccions al Parlament.