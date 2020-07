Salut estudia mesures per evitar que grups es reuneixin al carrer durant la nit

Salut estudia algun tipus de mesura per evitar que grups es reuneixin al carrer durant la nit. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit a Catalunya Ràdio que "la sociabilització és diferent". Ha explicat que es pensa en recomanacions per reduir el nombre de persones que participen en una reunió. "I després, potser sí que en alguns moments, si ens trobem, encara que si siguem 6, 7 o 8, potser tampoc ho hem de fer a altes hores de la nit", ha afegit Argimon, que no ha volgut anar més enllà i ha insistit que tot plegat s'està estudiant. Ha remarcat que no és cap "llei seca", sinó que "potser en determinades hores es pot beure a casa". Sí que ha opinat que la cultura és "segura", i ha explicat que ell mateixa va anar al Grec.

Argimon ha subratllat que no es pensa tant en "limitar" sinó més aviat recomanar que les reunions socials no siguin multitudinàries, perquè és com s'estan produint els contagis. Ara bé, sí que ha insinuat algun tipus de mesura per evitar reunions al carrer de nit, perquè la "sociabilització és diferent". "Això s'ha d'estudiar, està sobre la taula i res més", ha afegit.

"Al confinament domiciliari no hi hem de tornar. No dic que no tornem, però nosaltres com a societat hem d'intentar no tornar-hi", ha defensat el nou secretari de Salut Pública, que ha advertit que les PCR no són la solució "màgica", sinó que la vacuna ara mateix és la mascareta, la distància i la higiene de mans. De tota manera, ha subratllat que ja hi ha la capacitat tecnològica per fer 30.000 PCR al dia, però ha explicat que això s'anirà aplicant al llarg del temps.

Pel que fa als rastrejadors, ha assenyalat que la majoria ja estan als centres o a les borses de treball dels CAP, i són professionals d'atenció al ciutadà i auxiliars d'infermeria. Es pensa en un gestor covid per centre, tot i que en alguns pot haver més d'un i en els més petits es poden produir agrupacions. "Estem parlant de 500, i segurament una mica més", ha apuntat.

Argimon espera que aquesta setmana es pugui veure ja la tendència del Segrià, i es pugui tendir ja cap a l'estabilització. En general, a Catalunya hi ha una taxa de transmissió que està al voltant del 2, i això comporta que "cal reduir una mica la vida social, que no vol dir eliminar-la".

Sí que ha defensat que la cultura és segura, i ha destacat que el sector ha fet un "esforç molt important". Al seu parer, cal saber "conviure amb el virus", perquè durarà mesos.