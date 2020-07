Catalunya registra 1.003 nous casos confirmats per PCR o epidemiològicament i tretze noves morts

Catalunya ha sumat 1.003 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 76.291, però puja fins a 88.234 si es tenen en compte proves serològiques (1.343 més). Dels casos nous amb prova confirmada, 256 són a la regió metropolitana sud (126 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 251 a la regió sanitària de Lleida (197 al Segrià per PCR) i 224 a la regió de Barcelona ciutat (223 per PCR a la capital catalana). La regió sanitària metropolitana nord suma 148 nous positius per PCR o epidemiològicament. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tretze més i la xifra total és de 12.674.